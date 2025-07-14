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Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek

Türkiye’de fabrika kurmak isteyen birçok otomobil markası bulunurken, Türk ve Çinli firma ortaklığında bu markalardan biri üretime resmen başlıyor. Bu ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk Çin asıllı yerli üretim araçları yollara çıkacak. İşte detaylar.

Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek - Sayfa 1

Türkiye’de artan otomobil fiyatlarıyla tüketiciler ağırlıklı olarak Çinli markalara yönelmeye başladı. BYD ve Chery bu yarışta önde gelen iki firma olurken, yerli üretim Togg’un da T10X modeli her ay üzerine koyarak satmaya devam ediyor.

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Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek - Sayfa 2

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD’nin, Türkiye’de fabrika kurma planları üzerine çalışması devam ediyor. 

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Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek - Sayfa 3

Bunun yanı sıra Türk ve Çinli bir firma arasında yapılan ortaklık ile, daha fazla Çinli araç Türkiye topraklarında üretilecek.

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Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek - Sayfa 4

Otomobil medyasından motor1.com’un haberine göre dünyanın önde gelen küresel otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding yeni bir iş birliğine imza attı. Kurulan ortak girişim grubu Urzat, eylül ayı itibarıyla Eskişehir’de üretime başlıyor. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor?

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