Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek

Türkiye’de artan otomobil fiyatlarıyla tüketiciler ağırlıklı olarak Çinli markalara yönelmeye başladı. BYD ve Chery bu yarışta önde gelen iki firma olurken, yerli üretim Togg’un da T10X modeli her ay üzerine koyarak satmaya devam ediyor.