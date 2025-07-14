Yollara çıkacağı tarih belli oldu! Çinli otomobil markası Türkiye’yi seçti: Eskişehir’de üretilecek
Türkiye’de fabrika kurmak isteyen birçok otomobil markası bulunurken, Türk ve Çinli firma ortaklığında bu markalardan biri üretime resmen başlıyor. Bu ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk Çin asıllı yerli üretim araçları yollara çıkacak. İşte detaylar.
Türkiye’de artan otomobil fiyatlarıyla tüketiciler ağırlıklı olarak Çinli markalara yönelmeye başladı. BYD ve Chery bu yarışta önde gelen iki firma olurken, yerli üretim Togg’un da T10X modeli her ay üzerine koyarak satmaya devam ediyor.
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD’nin, Türkiye’de fabrika kurma planları üzerine çalışması devam ediyor.
Bunun yanı sıra Türk ve Çinli bir firma arasında yapılan ortaklık ile, daha fazla Çinli araç Türkiye topraklarında üretilecek.
Otomobil medyasından motor1.com’un haberine göre dünyanın önde gelen küresel otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding yeni bir iş birliğine imza attı. Kurulan ortak girişim grubu Urzat, eylül ayı itibarıyla Eskişehir’de üretime başlıyor. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor?