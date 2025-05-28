Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak
Otomobillerde bir özellik için artık ölüm çanları çalıyor. Yüzyıllık sürüş becerisi artık elektrikli otomobillerle birlikte tamamen yok olacak.
Sürücülerin çoğunun ehliyet sınavlarında mükemmelleştirdiği bir sürüş becerisi hızla yok oluyor. Manuel vites elektrikli otomobiller yaygınlaştığında artık tamamen ortadan kalkacak.
Vites değiştirme son buluyor
Bir piyasa incelemesine göre, araç üreticileri manuel şanzımanları azaltmaya başladı. Yeni eğilimlerle vites değiştirme eylemi sonsuza 'son buluyor'.
Sürücülerin tercihleri değişti
Yeni bir araştırma bugün showroom'larda sadece 96 modelin manuel şanzımanla sunulduğunu buldu. Bu, yeni modellerin beşte birinden azının artık geleneksel vites koluna sahip olduğu anlamına geliyor.