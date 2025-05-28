  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak

Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak

Otomobillerde bir özellik için artık ölüm çanları çalıyor. Yüzyıllık sürüş becerisi artık elektrikli otomobillerle birlikte tamamen yok olacak.

Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak - Sayfa 1

Sürücülerin çoğunun ehliyet sınavlarında mükemmelleştirdiği bir sürüş becerisi hızla yok oluyor. Manuel vites elektrikli otomobiller yaygınlaştığında artık tamamen ortadan kalkacak.

1 | 6
Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak - Sayfa 2

Vites değiştirme son buluyor

Bir piyasa incelemesine göre, araç üreticileri manuel şanzımanları azaltmaya başladı. Yeni eğilimlerle vites değiştirme eylemi sonsuza 'son buluyor'.

2 | 6
Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak - Sayfa 3

Sürücülerin tercihleri değişti

Yeni bir araştırma bugün showroom'larda sadece 96 modelin manuel şanzımanla sunulduğunu buldu. Bu, yeni modellerin beşte birinden azının artık geleneksel vites koluna sahip olduğu anlamına geliyor.

3 | 6
Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacak - Sayfa 4

Bu özellik, manuel şanzımanlı ilk araç olarak bilinen 1891 Panhard et Levassor'a kadar uzanıyor.

 

4 | 6