100 milyon Euro değerinde: Osimhen, Galatasaray'ın 206. yabancı futbolcusu oldu
Transfermarkt verilerine göre 100 milyon Euro değerinde olan Victor Osimhen Galatasaray tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu. Geçen yıl en iyi Afrikalı futbolcu ödülüne layık görülen oyuncu, sarı-kırmızılı formayı terleten altıncı Nijeryalı futbolcu olacak.
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ve İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.
Foto: Michy Batshuayi
Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs transferleriyle 206'ya çıktı.
Ismail Jakobs