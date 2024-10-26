2 milli yıldız da listeye girdi! İşte 2024 yılında değerini en çok artıran 20 futbolcu...
2024'te piyasa değeri en çok artan 20 futbolcunun belirlendiği listede, performanslarıyla dikkat çeken Milli Takım'ın iki yıldızı da yer aldı.
Transfermarkt'ın son güncellemelerinin ardından piyasa değerini en çok artıran futbolcular belli oldu. Hazırlanan listede Milli Takım'da forma giyen 2 futbolcu da yer aldı.
İşte piyasa değerini yıl içinde en çok yükselten futbolcular...
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18) OMAR MARMOUSH (Eintracht Frankfurt)
Güncel piyasa değeri: 40 milyon
2024'teki değer artışı: +25 milyon
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18) DÉSIRÉ DOUÉ (Rennes/Psg)
Güncel piyasa değeri: 40 milyon
2024'teki değer artışı: +25 milyon
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