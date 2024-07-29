2024 Paris Olimpiyatları 3'üncü gününde devam ediyor: Türk sporcular ne durumda?
Paris 2024 Olimpiyat oyunlarının üçüncü gününde Türk sporcular 6 farklı spor dalında mücadele ediyor. Peki sporcular nasıl sonuçlar aldılar?
Pazartesi gününün ilk mücadelesinde atıcılık alanında İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç 10 metre Havalı Tabanca Karma Takım elemelerinde ilk 2'ye kaldılar.
İkili, bu dereceleriyle Türk Olimpiyat tarihinde atıcılık dalındaki ilk madalyayı kazanmayı garantilemiş oldu.
Günün ikinci karşılaşmasında milli eskrimci Nisanur Erbil kadınlar kılıç ilk karşılaşmasında ABD'li rakibi Magda Skarbonkıewıcz'i 15-11 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Erbil'in bir sonraki karşılaşması bugün TSİ 15.05'te.
Okçulukta Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Türk milli takımı Kolombiyalı rakiplerini 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldiler.
Takım bugün TSİ 14.01'deki yarışla oyunlara devam edecek.
Voleybolda ise Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı grubundaki ilk karşılaşmada eşleştiği Hollanda karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Günün diğer yarışlarında ise milli sporcular yüzme ve yelken alanlarında yarışacak.
Yüzmede, Kuzey Tunçelli erkekler 800 metre serbest stil elemesinde mücadele edecek.