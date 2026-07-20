2026 Dünya Kupası'nda rekor ödül! Hangi ülke ne kadar kazandı? İşte ülke ülke kazanç listesi...
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası’nda rekor ödül dağıtıldı. Turnuvada elenen ve zirveye çıkan takımların aşama aşama kazandığı milyon dolarlık net tutarlar ve dev bütçenin tüm finansal detayları belli oldu. İşte ülke ülke kazanç listesi.
FIFA, 2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takım için dağıtılacak toplam bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 871 milyon dolar olarak belirledi. Turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’yı kapsayan geniş seyahat ve konaklama maliyetleri nedeniyle, nisan ayında bütçeye 100 milyon dolardan fazla ek ödenek dahil edildi. Takımların turnuvadaki ilerleyişine göre verilecek ödüllerin yanı sıra hazırlık masraflarını karşılamak üzere yapılan lojistik ödemelerin detayları netleşti.
2026 Dünya Kupası takımlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 ulusal federasyonun tamamı, turnuvada yarışmak adına en az 12,5 milyon dolar alacak. Bu tutarın 10 milyon doları eleme ve grup aşaması katılım ödülü olarak tanımlanırken, 2,5 milyon doları ise turnuva öncesi antrenman ve hazırlık masrafları için ön ödeme olarak aktarıldı. Bu ön ödemenin, geçmiş turnuvalarda yaşanan prim krizlerini önlemek amacıyla turnuva öncesinde yapılması kararlaştırıldı.
Maddi ödüllerin yanı sıra FIFA, federasyonların 50 kişilik delegasyonlarının business class gidiş-dönüş uçak biletlerini, ilk maçtan beş gün önce başlayıp elenmeden bir gece sonrasına kadar olan otel ve yemek masraflarını da üstleniyor. Ayrıca yurt içi seyahat masrafları ve özel araç filoları da FIFA tarafından karşılanırken; federasyonlar ek personel maliyetleri, genişletilmiş konaklamalar ve özel sigortalardan sorumlu tutuluyor.