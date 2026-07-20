2026 Dünya Kupası'nda rekor ödül! Hangi ülke ne kadar kazandı? İşte ülke ülke kazanç listesi...

2026 Dünya Kupası takımlarına ne kadar ödeme yapılacak?

Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 ulusal federasyonun tamamı, turnuvada yarışmak adına en az 12,5 milyon dolar alacak. Bu tutarın 10 milyon doları eleme ve grup aşaması katılım ödülü olarak tanımlanırken, 2,5 milyon doları ise turnuva öncesi antrenman ve hazırlık masrafları için ön ödeme olarak aktarıldı. Bu ön ödemenin, geçmiş turnuvalarda yaşanan prim krizlerini önlemek amacıyla turnuva öncesinde yapılması kararlaştırıldı.