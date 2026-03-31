24 yıllık hasretin son durağı: Türkiye, Kosova karşısında kader maçına çıkıyor!
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Devler ligine giden yoldaki son engel olan bu zorlu müsabaka, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte maçın saati, hakemi ve yayınlanacağı kanala dair detaylar...
TÜRKİYE KOSOVA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası biletinin sahibini belirleyecek olan bu kritik eşleşme, bu akşam oynanacak. Tüm futbolseverlerin sonucunu büyük bir heyecanla beklediği müsabakanın başlama düdüğü, Türkiye saati ile 21.45’te çalacak. Milliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde doğrudan turnuvaya katılım hakkı elde edecek.
TÜRKİYE KOSOVA MÜCADELESİ HANGİ KANALDA?
Maçın heyecanını evimize taşıyacak adres belli oldu. Bu dev karşılaşma TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maç öncesi yapılacak analizler ve stadyumdan gelecek canlı bağlantılarla nabzın tutulacağı yayında, tüm Türkiye tek yürek olup galibiyet için geri sayım yapacak. Üstelik dijitalden takip etmek isteyenler için de alternatifler hazır.
TÜRKİYE KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Kosova maçı Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE KOSOVA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Bu kadar kritik bir finalin yönetimi, hata payını en aza indirmek adına tecrübeli bir isme emanet edildi. UEFA, maçın hakemi olarak Premier Lig’in tanınmış simalarından Michael Oliver’ı görevlendirdi. Disiplinli yönetimiyle bilinen Oliver’ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.