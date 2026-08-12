Acun Ilıcalı aradığı transferi Türkiye’de buldu: İngiliz devi ilgileniyordu, radarına aldı
Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak İngiltere Premier Lig’e yükselen Hull City, transfer çalışmalarında hız kazanırken aradığı kaleciyi Türkiye’de buldu. Daha önce Adana Demirspor altyapısından yetişen genç file bekçisi, Ilıcalı’nın radarına takıldı.
Transferlerinde genç yetenekleri de radarına alan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, kalede Türkiye’de forma giyen genç isim için düğmeye bastı.
Spor medyasından Radyospor'un aktardığı bilgilere göre; Premier Lig ekibi, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Eren Dönmezer için çalışmalara başladı.
Her iki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde transferin mali şartlarında anlaşma sağlandığı aktarıldı. Söz konusu haberde; Hull City'nin Deniz Eren Dönmezer için Kayserispor'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.