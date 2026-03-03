Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda liderlik düğümü Alanya’da çözülüyor! Ligdeki 3-1’lik galibiyetin ardından Galatasaray, rotasyonlu kadrosuyla zirvedeki yerini korumak; Corendon Alanyaspor ise taraftarı önünde rövanşı alıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
ALANYASPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, bu akşam (3 Mart 2026 Salı) sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmanın başlama saati ise 20:30 olarak açıklandı. Hafta içi olmasına rağmen akşam saatinde oynanacak olması, futbolseverlerin ekran başına geçmesi için oldukça uygun bir zaman dilimi yaratıyor.
ALANYASPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
Kupa heyecanını canlı takip etmek isteyenler için güzel haber; maç şifresiz kanalda yayınlanacak. Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi yarın akşam ATV ekranlarından naklen ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
MAÇIN ÖNEMİ VE PUAN DURUMU
Bu maç sadece bir kupa maçı değil, aynı zamanda A Grubu’ndaki liderlik savaşı niteliğinde. Galatasaray, oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirvede yer alıyor. Alanyaspor ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda ve ikinci sırada bulunuyor. Alanyaspor kazandığı takdirde liderliği ele geçirecek, Galatasaray ise kazanması durumunda gruptan lider çıkmayı garantileme yolunda dev bir adım atacak.