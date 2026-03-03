Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

MAÇIN ÖNEMİ VE PUAN DURUMU

Bu maç sadece bir kupa maçı değil, aynı zamanda A Grubu’ndaki liderlik savaşı niteliğinde. Galatasaray, oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirvede yer alıyor. Alanyaspor ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda ve ikinci sırada bulunuyor. Alanyaspor kazandığı takdirde liderliği ele geçirecek, Galatasaray ise kazanması durumunda gruptan lider çıkmayı garantileme yolunda dev bir adım atacak.