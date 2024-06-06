Ali Koç'tan Mourinho hakkında çarpıcı sözler: Nasıl ikna ettiğini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkanlık seçimi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Mourinho'nun transfer sürecini ve Marioo Branco'nun takımda nasıl kaldığını anlattı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'daki başkanlık seçim öncesinde özel bir televizyon kanalında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu
Canlı yayında soruları cevaplayan Koç, Koç Holding ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki başarı farkını "Batık olarak aldığımız kulübe Mourinho'yu getirecek duruma geldik. Finansal takip konumunda değiliz. Biz rakiplerimizle değil, müessese takımlarıyla mücadele ediyoruz, hatta devlet. Bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar var. Biz geldiğimizde 5 takımımızın 7 sponsoru yoktu." ifadeleriyle anlattı.
Mali yönden başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Koç, "Bu sene 27 milyon euro net kar yapmışız." dedi.
Ali Koç, Mourinho'nun transfer sürecini ve Marioo Branco'nun takımda nasıl kaldığını anlattı
Mourinho ile görüşmeyi aktaran Koç, "Jorge Jesus gelecekti, birini daha istedi. O kişi Branco'ydu. Transferde yetkin değildi sağ kolu gibiydi. Jesus Arabistan'a götürmek istedi ama biz ikna ettik ve bizimle kaldı. Geçen sene kadro mühendisliğini Branco, Selahattin Bey ve ben yaptık. İyi bir takım ve iyi bir yapı kurduk. Mourinho'yu etkileyenlerden biri de buydu.
Bir sistem kurmuştuk. Mesela Mourinho'ya, '15 milyon euro veriyorum, sportif direktör yok sen ne istersen yap, kimi istersen alacağım' desen güven vermez. Çünkü bir sistem yok." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
"Mourinho'nun hayatında çalışmadığı en uzun süre 6 ay. Dedik ki; 'Bu adam çalışacak.' Branco hareket etti. Hızlı davranmamız gerekiyordu. Transfer için profil veriyor, sonra isim veriyor. Arabistan'dan söylemeye cesaret edemeyeceğim teklifler vardı. Bu adam iyi anlamda bir deli.
Sadece 'şampiyonluk başarısızlıktır.' dedi. Mourinho bize dedi ki; 'Avrupa'nın iki kupasında Fenerbahçe ile başarı kazanabilirim ve işte o zaman 'Special one bunu da yaptı' derler.' dedi.