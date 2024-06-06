Ali Koç'tan Mourinho hakkında çarpıcı sözler: Nasıl ikna ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'daki başkanlık seçim öncesinde özel bir televizyon kanalında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Canlı yayında soruları cevaplayan Koç, Koç Holding ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki başarı farkını "Batık olarak aldığımız kulübe Mourinho'yu getirecek duruma geldik. Finansal takip konumunda değiliz. Biz rakiplerimizle değil, müessese takımlarıyla mücadele ediyoruz, hatta devlet. Bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar var. Biz geldiğimizde 5 takımımızın 7 sponsoru yoktu." ifadeleriyle anlattı.

Mali yönden başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Koç, "Bu sene 27 milyon euro net kar yapmışız." dedi.