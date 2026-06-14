Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası-
Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımın yanı sıra diğer milli takımlar da bu heyecanlı turnuvada boy gösteriyor. Gözler bu kez de Almanya - Curaçao maçında. Peki Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haftanın ilk maçları oynanırken, milli takımımız ilk maçında mağlubiyet aldı. Turnuvada heyecan devam ederken gözler bu kez Almanya - Curaçao maçına çevrildi. Kanal bilgisi, saat ve diğer detaylar haberimizde…
Alman milli takımı, E Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Curaçao ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin de merakla beklediği, grup aşamasının en dikkat çekici eşleşmelerinden olan karşılaşma 14 Haziran 2026 Pazar günü futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bilmeyenler için Curaçao'nun Dünya Kupası tarihinde ilk kez sahne alacak olması müsabakayı ayrı bir noktaya taşıyor.
ALMANYA -CURAÇAO HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nun önemli müsabakalarından olan Almanya - Curaçao karşılaşması, 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Ek olarak Almanya – Curaçao maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.