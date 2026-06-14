Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası

Alman milli takımı, E Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Curaçao ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin de merakla beklediği, grup aşamasının en dikkat çekici eşleşmelerinden olan karşılaşma 14 Haziran 2026 Pazar günü futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bilmeyenler için Curaçao'nun Dünya Kupası tarihinde ilk kez sahne alacak olması müsabakayı ayrı bir noktaya taşıyor.