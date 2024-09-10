Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi
Arda Güler'in dedesi, torunuyla ilgili çıkan transfer haberlerine cevap verdi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada sergilediği performansla beğeni toplarken, Kerem Aktürkoğlu'nun son golünde de asisti yapan isim oldu.
Karşılaşmayı seyretmek için Bolu'dan İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'na gelen Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ali Güler, Arda Güler'in Türkiye'ye döneceği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi: