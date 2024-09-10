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  4. Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi

Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi

Arda Güler'in dedesi, torunuyla ilgili çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi - Sayfa 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi - Sayfa 2

Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada sergilediği performansla beğeni toplarken, Kerem Aktürkoğlu'nun son golünde de asisti yapan isim oldu.

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Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi - Sayfa 3

Karşılaşmayı seyretmek için Bolu'dan İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'na gelen Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler Türkiye'ye mi dönüyor? Dedesi iddialara cevap verdi - Sayfa 4

Mehmet Ali Güler, Arda Güler'in Türkiye'ye döneceği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

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