  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede

Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede

IFFHS, 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık süreci dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında Türkiye'den de iki takım yer aldı.

Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede - Sayfa 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi.

1 | 23
Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede - Sayfa 2

Listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı da yer aldı.

Liste sırasıyla şöyle:

2 | 23
Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede - Sayfa 3

1- Manchester City: 416 puan

3 | 23
Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede - Sayfa 4

2- Real Madrid: 326 puan

4 | 23