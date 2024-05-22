Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı: Türkiye’den 2 takım listede
IFFHS, 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık süreci dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında Türkiye'den de iki takım yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi.
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Listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı da yer aldı.
Liste sırasıyla şöyle:
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1- Manchester City: 416 puan
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2- Real Madrid: 326 puan
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