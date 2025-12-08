Bugünkü maçlar 8 Aralık 2025: Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga ve Serie A maç programı
8 Aralık 2025 Pazartesi gününün maç programı belli oldu. Futbolseverler için Süper Lig ve 1. Lig’de kritik mücadeleler, Avrupa’da ise Premier Lig, LaLiga ve Serie A’da heyecan dolu karşılaşmalar var. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı, 8 Aralık 2025 maç takvimiyle burada.
Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında Galatasaray, evinde son dakikalarda bulduğu golle Samsunspor’u mağlup edip zirvedeki yerini korudu.
Fenerbahçe ikinciliği Trabzonspor’a kaptırdı. Karadeniz ekibi Trabzonspor, pazar akşamı oynanan Göztepe karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Peki haftanın kapanış maçlarında hangi müsabakalar var? İşte bugünkü maçlar; 8 Aralık 2025: Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga ve Serie A maç programı, saatleri ve yayıncı kanallar
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- Süper Lig 15. hafta: Beşiktaş – Gaziantep FK (20:00), Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor (20:00)
- Premier Lig: Wolverhampton Wanderers – Manchester United (23:00)
- LaLiga: CA Osasuna – Levante (23:00)
- Serie A: Pisa – Parma (17:00), Udinese – Genoa (20:00), Torino – AC Milan (22:45)
- 1. Lig: Atakaş Hatayspor – SMS Grup Sarıyerspor (14:30), Bandırmaspor – Sipay Bodrum FK (14:30), Yeni Çorumspor AŞ – Siltaş Yapı Pendikspor (20:00)