CANLI İZLE: Beşiktaş - Gaziantep FK ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de aradığı kanı bulmaya çalışan Beşiktaş, evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. Futbol tutkunları maçın canlı nasıl izleneceğini, saatini ve kanal bilgisini de merak ediyor. İşte öne çıkan tüm detaylar…
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Son 3 lig maçında 7 puan toplayarak yükselişe geçen siyah‑beyazlılar, taraftarı önünde seriyi sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş–Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş–Gaziantep FK maçı ne zaman?
Karşılaşma 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Maç saat kaçta?
Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
Hangi kanalda?
Maç, Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
Hakem
Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ SON DURUMU
Siyah‑beyazlılar Süper Lig’de 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı; 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında Antalyaspor’u deplasmanda 3‑1, Karagümrük’ü 2‑0 yenen Beşiktaş, evinde Samsunspor’la 1‑1 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisini 3‑2 kaybeden ekip, bu hafta çıkışını yeniden yakalamak istiyor.