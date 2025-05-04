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CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi

Trendyol Süper Lig’de son haftalara yaklaşırken milyonlarca kişi, dev bir derbiyi daha izleme imkanı bulacak. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş takımını konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izle, muhtemel 11’leri ve diğer merak edilenler.

CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de adım adım sona doğru gidiyoruz. Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürüyor. Galatasaray, favori taraf olarak gösterilirken Fenerbahçe için henüz hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Şampiyonluk rotasından vazgeçmek istemeyen Fenerbahçe, 3 puan daha elde ederek bu yarıştan kopmak istemiyor. 

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CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi - Sayfa 2

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde son dönemin formsuz takımlarından Beşiktaş’ı konuk edecek. Taraftarın gönlünü alıp üst sıralara çıkmak isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında müthiş bir mücadele olması bekleniyor. Peki Fenerbahçe  Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler…

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CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi - Sayfa 3

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?


34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı, bugün saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Kadıköy’de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda sürecek.

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CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi - Sayfa 4

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?


4 Mayıs Pazar günü, yani bugün oynanacak derbi Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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