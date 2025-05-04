CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi

Trendyol Süper Lig’de adım adım sona doğru gidiyoruz. Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürüyor. Galatasaray, favori taraf olarak gösterilirken Fenerbahçe için henüz hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Şampiyonluk rotasından vazgeçmek istemeyen Fenerbahçe, 3 puan daha elde ederek bu yarıştan kopmak istemiyor.