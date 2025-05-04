CANLI İZLE: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, muhtemel 11’ler ve yayın bilgisi
Trendyol Süper Lig’de son haftalara yaklaşırken milyonlarca kişi, dev bir derbiyi daha izleme imkanı bulacak. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş takımını konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izle, muhtemel 11’leri ve diğer merak edilenler.
Trendyol Süper Lig’de adım adım sona doğru gidiyoruz. Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürüyor. Galatasaray, favori taraf olarak gösterilirken Fenerbahçe için henüz hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Şampiyonluk rotasından vazgeçmek istemeyen Fenerbahçe, 3 puan daha elde ederek bu yarıştan kopmak istemiyor.
Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde son dönemin formsuz takımlarından Beşiktaş’ı konuk edecek. Taraftarın gönlünü alıp üst sıralara çıkmak isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında müthiş bir mücadele olması bekleniyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler…
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı, bugün saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Kadıköy’de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda sürecek.