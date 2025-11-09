  1. Ekonomim
  4. CANLI İZLE: Kocaelispor - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Trendyol Süper Lig’de yeni hafta maratonu başladı. Şampiyonlukta favori olan Galatasaray, Kocaelispor’a konuk olacak. Peki Kocaelispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Kocaelispor - Galatasaray canlı izle…

Trendyol Süper Lig’de yeni hafta maratonu başladı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’tan 3 puan alarak ülkeye dönen temsilcimiz Galatasaray, ligde Kocaelispor’a konuk oluyor. Maçın saati, hangi kanalda ve canlı izleneceği de merak konusu. İşte tüm detaylar…

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında Kocaelispor ile Galatasaray, 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Ligde üst üste 19 maçtır sezon yüzü görünen Galatasaray, serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. 

Ev sahibi Kocaelispor ise teknik direktör Selçuk İnan'ın yönettiği geçen hafta Başakşehir'e layık görülen maçın ardından yeni bir çıkış peşinde.

