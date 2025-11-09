CANLI İZLE: Kocaelispor - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Trendyol Süper Lig’de yeni hafta maratonu başladı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’tan 3 puan alarak ülkeye dönen temsilcimiz Galatasaray, ligde Kocaelispor’a konuk oluyor. Maçın saati, hangi kanalda ve canlı izleneceği de merak konusu. İşte tüm detaylar…