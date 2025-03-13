CANLI İZLE- Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda: Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Son 16 için umutlar artık rövanş maçına kaldı. Her iki takım bu kez de Rangers’ın evinde, Ibrox Stadyumu'nda son kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rangers, bu kez taraftarı arkasına alacak. Fenerbahçe ise bir mucize gerçekleştirip maçı çevirmek isteyecek. İşte Rangers-Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal, muhtemel 11’ler ve şifresiz izlemenin yolları.