CANLI İZLE- Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda: Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta ilk karşılaşmada Rangers’a kendi evinde yenilmişti. Sarı-lacivertliler son 16 bileti için bugün deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Peki Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve muhtemel 11 neler? Rangers-Fenerbahçe canlı izleme linki…
Türkiye’de Avrupa Ligi kapsamında geriye kalan tek bir temsilcimiz Fenerbahçe. Şu ana kadar iyi yol kateden sarı-lacivertliler, Rangers takımına karşı bir hayli zorluk yaşadı. Son 16 turu için oynanan Fenerbahçe-Rangers maçı, temsilcimizin 3-1’lik yenilgisiyle sonuçlandı.
Son 16 için umutlar artık rövanş maçına kaldı. Her iki takım bu kez de Rangers’ın evinde, Ibrox Stadyumu'nda son kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rangers, bu kez taraftarı arkasına alacak. Fenerbahçe ise bir mucize gerçekleştirip maçı çevirmek isteyecek. İşte Rangers-Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal, muhtemel 11’ler ve şifresiz izlemenin yolları.
RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele bugün TSİ 23:00'te başlayacak. Ibrox Stadyumu'ndaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.