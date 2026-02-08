CANLI İZLE: Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Karadeniz ekibi Rizespor’a konuk oluyor. Ligin şampiyonluk adayı sarı - kırmızılı ekip, Rize’de 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, nerede ve canlı nasıl izlenir? Galatasaray - Rizespor hangi kanalda tüm ayrıntılarıyla anlattık.
Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Çaykur Didi Stadyumu’nda yaşanıyor. Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılılar 49 puanla zirvede yer alırken, ev sahibi Rizespor 20 puanla 12. sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde Alikulov sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almıyor. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında. Mücadeleyi hakem Ozan Ergun yönetecek.