  4. CANLI İZLE: Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Karadeniz ekibi Rizespor’a konuk oluyor. Ligin şampiyonluk adayı sarı - kırmızılı ekip, Rize’de 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, nerede ve canlı nasıl izlenir? Galatasaray - Rizespor hangi kanalda tüm ayrıntılarıyla anlattık.

CANLI İZLE: Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Çaykur Didi Stadyumu’nda yaşanıyor. Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılar 49 puanla zirvede yer alırken, ev sahibi Rizespor 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar 49 puanla zirvede yer alırken, ev sahibi Rizespor 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI İZLE: Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? - Sayfa 3

Karadeniz ekibinde Alikulov sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almıyor. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında. Mücadeleyi hakem Ozan Ergun yönetecek.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?


RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports HD 1’den canlı yayınlanacak.

