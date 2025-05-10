CANLI İZLE! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler

Galatasaray için önemin çok yüksek olduğu bu derbide Okan Buruk, takımıyla birlikte 3 puan daha hanesine götürüp şampiyonluğun adını erkenden koymak istiyor. 2 maçta daha galibiyet alırsa kesin olarak şampiyon gözüyle bakılan Galatasaray, Karadeniz’in en iddialı takımı Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.