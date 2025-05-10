CANLI İZLE! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray, zorlu maçlardan birine daha çıkmaya hazırlanıyor. Her maçın önemli olduğu bu ayda sarı-kırmızılılar, Karadeniz’in fırtınası Trabzonspor’a konuk olacak. Trabzonspor - Galatasaray maçının yayın bilgisi, muhtemel 11’leri, tarihi ve saatini sizler için derledik.
Süper Lig ve 1. Lig’de artık son viraja girildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabet lig başından bu yana devam ederken, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray şampiyonlukta en favori takım. Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’i mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazarken Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.
Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılılar, şampiyonluk rotasında kan kaybetmek istemiyor. Öte yandan Trabzonspor da bu yıl Süper Kupa için hedeflerinde adım adım ilerliyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
Trabzonspor Galatasaray maç saati ne zaman, muhtemel 11’ler belli oldu mu? İşte bu haftanın en önemli maçı hakkında bilmeniz gerekenler…
Galatasaray için önemin çok yüksek olduğu bu derbide Okan Buruk, takımıyla birlikte 3 puan daha hanesine götürüp şampiyonluğun adını erkenden koymak istiyor. 2 maçta daha galibiyet alırsa kesin olarak şampiyon gözüyle bakılan Galatasaray, Karadeniz’in en iddialı takımı Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.