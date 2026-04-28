Derbi sonrası apar topar gönderilen Tedesco’nun alacağı tazminat belli oldu
Galatasaray derbisi sonrası acil toplantı kararı alan Fenerbahçe, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekibin İtalyan teknik adama ödeyeceği tazminat da belli oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun kalan son üç haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle bulunacak. Peki bu ayrılığın kulübe maliyeti ne olacak?
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NETLEŞTİ
İtalyan teknik adamın sözleşme detayları gün yüzüne çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, 40 yaşındaki çalıştırıcıya 500 bin euro tazminat ödeyecek
Anlaşma şartlarına göre, sözleşmenin sezon sonunda veya daha erken feshedilmesi bu rakamı değiştirmiyor. Tazminat tutarı her iki durumda da 500 bin euro olarak kalıyor. Kulüp, Sportif Direktör Devin Özek ile de yollarını ayırdığını duyurdu.