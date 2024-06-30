Devler peşinde! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli
Atletico Madrid'in Ferdi Kadıoğlu için transfer teklifi yapacağı iddiası gündemde. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için 40 milyon euroluk bir beklentisi olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Adı Arsenal ve Dortmund'la anılan milli futbolcunun Atletico Madrid'in de listesinde olduğu öne sürüldü.
İspanyol ekibin teknik direktörü Diego Simeone'nin EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu yakındak takip ettiği kaydedildi.
Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertliler Ferdi için Borussia Dortmund'dan gelen 20 milyon euroluk teklifi reddetti.