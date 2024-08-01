Dünya 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i konuşuyor:Yusuf Dikeç kimdir?
Dünya, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'i konuşuyor. Milli atıcının kulaklık takmadan sahneye çıkarak tek eli cebinde atış yapması Türkiye ve dünyada gündem oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, "Olimpiyat oyunları 10 metre havalı tabanca kategorisinde" gümüş madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.