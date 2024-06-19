Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor: 'Türkiye'nin Messi'si'
EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Türkiye karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya attığı muhteşem golle damga vuran Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Dünya basını Türkiye'nin galibiyetini ve Arda Güler'i konuştu.
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan maçının en iyi oyuncusu seçildi. Arda Güler attığı harika golle de dünyanın gündemine oturdu.
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Dünya basını Arda Güler'in attığı muhteşem gol için şunları yazdı:
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Marca: "Arda Güler Türkiye'yle bir yıldız gibi. Türkiye'nin Messi'si"
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ESPN: "16 yaşındaki Lamine Yamal ve 19 yaşındaki Arda Güler Avrupa Şampiyonası ilk maçlarında şov yapıyor. Futbolun geleceği emin ellerde."
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