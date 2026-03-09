Dünya bu derbiyi konuşuyor: Tam 23 kırmızı kart çıktı, yumruklar havada uçuştu

Kaleci Everson, Christian'a tepki göstererek onu yere itti ve dizlerini üzerine koydu. Bunun üzerine Cruzeiro oyuncuları takım arkadaşını korumak için müdahale etti, Everson'ı kaleye doğru itti ve saha bir anda karıştı. Görüntülerde oyuncuların birbirine yumruk ve tekmeler attığı net bir şekilde gözlemlendi.