Dünya bu derbiyi konuşuyor: Tam 23 kırmızı kart çıktı, yumruklar havada uçuştu
Pazar gecesi Brezilya’da Belo Horizonte'deki Mineirão stadyumunda oynanan Cruzeiro - Atlético Mineiro maçı olaylı bitti. Adı Süper Lig ile anılan Brezilyalı futbolcu Hulkun da kavgaya karıştığı maçta tam 23 kırmızı kart çıktı.
Pazar gecesi Belo Horizonte'deki Mineirão stadyumunda oynanan Cruzeiro - Atlético Mineiro final maçının ardından çıkan olaylarda rekor sayıda, tam 23 futbolcu kırmızı kart gördü.
Cruzeiro maçı 1-0 kazanarak kupayı kaldırsa da, zafer sevinci sahada yaşanan büyük arbedenin gölgesinde kaldı. Maçın hakemi Matheus Candançan, olayların hemen ardından kırmızı kart göstermese de, maç raporuna 23 futbolcunun ihracını yazdı.
Olaylar, Cruzeiro'lu Christian'ın Atlético Mineiro kalecisi Everson ile girdiği ikili mücadele sonrasında patlak verdi.
Kaleci Everson, Christian'a tepki göstererek onu yere itti ve dizlerini üzerine koydu. Bunun üzerine Cruzeiro oyuncuları takım arkadaşını korumak için müdahale etti, Everson'ı kaleye doğru itti ve saha bir anda karıştı. Görüntülerde oyuncuların birbirine yumruk ve tekmeler attığı net bir şekilde gözlemlendi.