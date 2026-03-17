Dünya Kupası yolunda tarihi eşik: Ay-Yıldızlılar Romanya karşısında kaderini çizecek

GENÇ YETENEKLER VE TECRÜBELİ İSİMLERİN UYUMU



A Milli Takım teknik direktörümüzün bu kritik maçta sahaya süreceği kadro, Türk futbolunun "altın jenerasyonu" olarak adlandırılan isimlerden oluşuyor. Hücum hattında Avrupa’yı kasıp kavuran Kenan Yıldız'ın patlayıcı gücü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golcü kimliği en büyük kozumuz olacak. Orta sahanın liderliğini üstlenecek olan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübesi ve oyun aklı, genç yetenek Arda Güler'in yaratıcılığıyla birleşince Romanya savunmasının zor anlar yaşaması bekleniyor. Savunma kalesinde ise Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün oluşturacağı aşılmaz duvar, kalemizi her türlü tehlikeye karşı muhafaza edecek.