Dünya Kupası yolunda tarihi eşik: Ay-Yıldızlılar Romanya karşısında kaderini çizecek
2026 FIFA Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde dişli rakibi Romanya ile İstanbul’un büyülü atmosferinde karşı karşıya geliyor; tek maçlık eliminasyon sisteminde hata payının olmadığı bu dev randevuda tüm Türkiye tek yürek oldu.
BOĞAZ’DA MİLLİ GURUR: MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Türk futbolunun son yıllardaki yükselişini bir Dünya Kupası vizesiyle taçlandırmak isteyen Ay-Yıldızlı ekibimiz için geri sayım resmen başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik viraj olan Romanya mücadelesi, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’un kalbi Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek bu dev randevuda, tribünleri hınca hınç dolduracak 42 bin taraftarın yaratacağı müthiş atmosfer, millîlerimizin sahadaki en büyük itici gücü olacak. Federasyon yetkilileri, maçın kapalı gişe oynanacağını ve biletlerin rekor sürede tükendiğini belirterek stadyum çevresinde büyük bir taraftar şöleni hazırlığı yapıldığını duyurdu.
BÜYÜK KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tüm Türkiye'nin hayatını 90 dakikalığına durduracak olan bu büyük kapışmanın başlama saati, UEFA’nın merkezi yayın planlaması doğrultusunda saat 20.00 olarak belirlendi. Maçın, TRT 1 ya da TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor
GENÇ YETENEKLER VE TECRÜBELİ İSİMLERİN UYUMU
A Milli Takım teknik direktörümüzün bu kritik maçta sahaya süreceği kadro, Türk futbolunun "altın jenerasyonu" olarak adlandırılan isimlerden oluşuyor. Hücum hattında Avrupa’yı kasıp kavuran Kenan Yıldız'ın patlayıcı gücü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golcü kimliği en büyük kozumuz olacak. Orta sahanın liderliğini üstlenecek olan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübesi ve oyun aklı, genç yetenek Arda Güler'in yaratıcılığıyla birleşince Romanya savunmasının zor anlar yaşaması bekleniyor. Savunma kalesinde ise Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün oluşturacağı aşılmaz duvar, kalemizi her türlü tehlikeye karşı muhafaza edecek.
RAKİP TANIDIK, HEDEF BÜYÜK!
Romanya cephesinde ise Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı, ligimizde şampiyonluklar yaşamış tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu taktik tahtasının başında yer alacak. Türk futbolunun her hücresini bilen Lucescu’nun, özellikle savunma disiplini ve kontra atak ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıkması öngörülüyor. Romanya’nın kadrosunda yer alan Razvan Marin ve Andrei Rațiu gibi Avrupa’nın formda isimleri, millî savunmamızı en çok zorlayacak oyuncular arasında gösteriliyor. Lucescu’nun İstanbul atmosferini bilmesi, maçı taktiksel bir satranç tahtasına çevirecek.