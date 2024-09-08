Emeklilere müjde! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Emeklilerin gelirini artırmak amacıyla harekete geçildi. Hükümet, 2025'in dördüncü çeyreğinde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni uygulamaya koyacak.
Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ekonomiyi kapsayan yeni üç yıllık Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, Otomatik Katılım Sistemi işverenlerin de katkı sağlayacağı ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturulacak.
Yeni kıdem tazminatı sistemi olan TES, emeklilikteki gelir kaybını dengelemeyi amaçlayan bir model olarak tasarlanacak. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde gerekli yasal düzenlemeler yürürlüğe girecek.
Çalışma dönemindeki yaşam standartlarını koruyacak, ek emeklilik geliri oluşturacak ve hane halkının daha fazla tasarruf yapabilmesine fırsat verecek bir çalışma olarak kurgulanan TES ile hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alınabilecek.
DEVLET NAKTİ KATKI YAPACAK
TES ile birlikte çalışan, işveren ve devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına nakdi katkılar yapılacak.
Çalışanın brüt maaşından yapılan kesintiye ek olarak işverenin de belli bir oranda çalışanın sözleşmesine katkı sağlamasının planda olması bekleniyor.