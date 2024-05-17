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  4. En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede!

En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede!

Avrupa'nın en iyi 10 liginde, 2000 yılı sonrası en çok kupa kazanan teknik direktörler listelendi. Listede Türkiye'den de dikkat çeken bir isim yer aldı.

En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede! - Sayfa 1

2000 yılı ve sonrası Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok kupa kazanan teknik direktörler belli oldu. Listede, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho, Sarı-Lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus yer aldı.

Listede yer alan isimler sırasıyla şöyle:

1 | 16
En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede! - Sayfa 2

Pep Guardiola: 37 kupa

2 | 16
En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede! - Sayfa 3

Carlo Ancelotti: 27 kupa

3 | 16
En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede! - Sayfa 4

Jose Mourinho: 26 kupa

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