En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede!
Avrupa'nın en iyi 10 liginde, 2000 yılı sonrası en çok kupa kazanan teknik direktörler listelendi. Listede Türkiye'den de dikkat çeken bir isim yer aldı.
2000 yılı ve sonrası Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok kupa kazanan teknik direktörler belli oldu. Listede, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho, Sarı-Lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus yer aldı.
Listede yer alan isimler sırasıyla şöyle:
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Pep Guardiola: 37 kupa
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Carlo Ancelotti: 27 kupa
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Jose Mourinho: 26 kupa
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