En iyi teknik direktörler açıklandı: Türkiye'den de bir isim listede!

2000 yılı ve sonrası Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok kupa kazanan teknik direktörler belli oldu. Listede, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho, Sarı-Lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus yer aldı.

Listede yer alan isimler sırasıyla şöyle: