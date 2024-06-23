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EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek?

EURO 2024'ün bugünkü programında hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte ayrıntıları...

EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek? - Sayfa 1

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamalarının üçüncü maçları ile son bulacak.

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EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek? - Sayfa 2

Grup aşamasında son maçlara geçilmesiyle birlikte maçlar aynı saatte oynanacak. A grubunda son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.

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EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek? - Sayfa 3

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

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EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek? - Sayfa 4

22:00 İskoçya - Macaristan

 

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