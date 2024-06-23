EURO 2024'te bugün hangi takımlar müdacele edecek?
EURO 2024'ün bugünkü programında hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte ayrıntıları...
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamalarının üçüncü maçları ile son bulacak.
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Grup aşamasında son maçlara geçilmesiyle birlikte maçlar aynı saatte oynanacak. A grubunda son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
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22:00 İskoçya - Macaristan
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