Fenerbahçe Avrupa’da yara aldı, tur umutları rövanşa kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu. Kadıköy’de oynanan karşılaşmada konuk ekip bulduğu gollerle önemli bir avantaj elde ederken, sarı-lacivertliler tur şansını İngiltere’deki rövanşa bıraktı.

KADIKÖY’DE YÜKSEK TEMPO

Karşılaşma tempolu başladı. Tribünlerin desteğini arkasına alan Fenerbahçe ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya çalıştı. Ancak Nottingham Forest oyunu kendi yarı sahasında kabul edip hızlı çıkışlarla etkili olmayı hedefledi. Orta saha mücadelesi sert geçerken iki ekip de ilk bölümde kontrollü bir görüntü sergiledi.

SAVUNMA HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Dakikalar 21’i gösterdiğinde konuk ekip öne geçti. Savunmada yaşanan bir pozisyon hatasını iyi değerlendiren Murillo, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışsa da İngiliz temsilcisi disiplinli savunma anlayışından taviz vermedi.

İLK YARI BİTMEDEN FARK İKİYE ÇIKTI

Ev sahibi ekip beraberlik golü için risk almaya başladığı anlarda savunma arkasında boşluklar verdi. 43. dakikada Igor Jesus’un attığı gol farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona ererken tribünlerde hayal kırıklığı hakimdi. Fenerbahçe soyunma odasına moral olarak zor bir tabloyla gitti.

İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLANGIÇ

İkinci yarıda oyunu çevirmek isteyen Fenerbahçe önde baskıyla başladı. Ancak bu baskı, Nottingham Forest’ın kontratak planını daha da işler hale getirdi. 50. dakikada Morgan Gibbs-White ceza sahası dışından etkili bir vuruşla skoru 3-0 yaptı ve maçın kaderini büyük ölçüde belirledi.

