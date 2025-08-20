  1. Ekonomim
  Fenerbahçe-Benfica maçı canlı izle: Yayın bilgisi, maç saati ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Benfica maçı canlı izle: Yayın bilgisi, maç saati ve muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda son olarak Feyenoord’u eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, play-off ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Süper Lig’de Göztepe ile berabere kalmasının ardından eleştirilen Fenerbahçe, ŞL’de kayıp vermek istemiyor. Öte yandan Fenerbahçe-Benfica maçının ne zaman oynanacağı, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da merak konusu. İşte kanaryanın kritik maçına dair tüm detaylar.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon start verdi. Avrupa’da mücadele eden Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig’e geç bir başlangıç yaptı. 

Feyenoord karşısında oynadığı futbol ile beğenileri toplayan sarı-lacivertliler, ligde Göztepe ile berabere kalmasıyla birlikte bir kez daha eleştirilerin odağında yer aldı.

Ancak Şampiyonlar Ligi atmosferi her zaman Süper Lig’den farklı. Feyenoord maçındaki geri dönüşü, futbolcuların canını dişine takarak gösterdiği mücadelenin ardından kanaryada gözler bu kez Benfica maçına çevrildi. 

Fenerbahçe ile Benfica maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverlerin merak ettiği konular arasında. Geçtiğimiz hafta oynanan mücadele Exxen ekranlarından yayınlanmıştı.

