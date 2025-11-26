Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, biletler satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?
Dünyanın en büyük derbilerinden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Son haftalarda oynadığı futbolla beğenileri toplayan Fenerbahçe, evinde ligin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray’ı konuk edecek. Derbi günü için geri sayım başlarken, maç biletlerinin çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte derbi bileti hakkında detaylar…
Trendyol Süper Lig’in en iyi iki takımından Fenerbahçe ve Galatasaray, dev derbide kozlarını paylaşacak.
Heyecan şimdiden başlarken, futbol tutkunları derbi havasına girdi. Öte yandan maçı canlı izlemek isteyenler “Derbi bileti çıktı mı, ne kadar?” sorularına yanıt alıyor. Peki derbi biletinde son durum ne? İşte ayrıntılar….
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) programına göre Fenerbahçe–Galatasaray maçı 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.