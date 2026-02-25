Fenerbahçe – Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?
İstanbul’da ilk maçı 3‑0 kaybeden Fenerbahçe, 26 Şubat’ta Nottingham Forest karşısında tur için avantaj arayacak. Taraftarlar karşılaşmayı ekran başında heyecanla takip edecek.
FENERBAHÇE İLE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Maç 26 Şubat 2026 Perşembe, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Sarı‑lacivertli taraftarlar için bu mücadele sezonun en kritik anlarından biri olacak.
FENERBAHÇE İLE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Rövanş karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar hem televizyon başında hem de dijital platformlardan mücadeleyi takip edebilecek. Fenerbahçe cephesi için bu büyük bir geri dönüş fırsatı, taraftar heyecanı tavan yapmış durumda.
NOTTİNGHAM FOREST'IN DEPLASMAN AVANTAJI
İngiltere’de City Ground’da oynanacak maçta ev sahibi Nottingham Forest, kendi sahasında avantajlı olacak. Taraftar desteği ve atmosfer, sarı‑lacivertliler için ekstra bir zorluk oluşturuyor. Fenerbahçe’nin ise erken golle maça tutunması şart.