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  4. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler

Avrupa’da darbe alan Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile oynadığı müsabakayı 3-1 yenilerek geride bıraktı. Odak noktasını yeniden lige çeviren sarı-lacivertli ekip, evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Son dört maçını kazanan Sivasspor moral bulurken, bugün Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’de kimler var?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler - Sayfa 1

Avrupa’da mücadelelerini sürdüren Süper Lig takımlarımız, bugün aynı günde ligin 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Bir yanda ligde zirveyi kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda ise son maçlarını kazanarak moral bulan Sivasspor var. 

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler - Sayfa 2

Son dört haftadır önemli bir çıkış yakalayan Sivasspor, bugün Kadıköy’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Zorlu mücadele için artık saatler kalırken, merak edilen tüm detayları sizler için derledik…

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler - Sayfa 3

Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 3-” mağlup olan Fenerbahçe, ligde Sivasspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler - Sayfa 4


Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlarken mücadelede düdük Kadir Sağlam’da olacak. Diğer yandan Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. 

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