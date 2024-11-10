Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’ler
Avrupa’da darbe alan Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile oynadığı müsabakayı 3-1 yenilerek geride bıraktı. Odak noktasını yeniden lige çeviren sarı-lacivertli ekip, evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Son dört maçını kazanan Sivasspor moral bulurken, bugün Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11’de kimler var?
Avrupa’da mücadelelerini sürdüren Süper Lig takımlarımız, bugün aynı günde ligin 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Bir yanda ligde zirveyi kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda ise son maçlarını kazanarak moral bulan Sivasspor var.
Son dört haftadır önemli bir çıkış yakalayan Sivasspor, bugün Kadıköy’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Zorlu mücadele için artık saatler kalırken, merak edilen tüm detayları sizler için derledik…
Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 3-” mağlup olan Fenerbahçe, ligde Sivasspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor.