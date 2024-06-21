Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor
Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 bölgeye transfer yapılacağı belirtiliyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler de şekillendi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı.