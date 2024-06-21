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  4. Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor

Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 bölgeye transfer yapılacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor - Sayfa 1

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor - Sayfa 2

Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler de şekillendi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor - Sayfa 3

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho çalışmaya başladı, 3 bölgeye transfer istiyor - Sayfa 4

Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı.

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