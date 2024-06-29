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  4. Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim

Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken Portekizli teknik adamın istediği dünya yıldızı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim - Sayfa 1

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertliler, bir an önce önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim - Sayfa 2

Fenerbahçe, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim - Sayfa 3

Sarı-Lacivertliler, çıtayı yükseğe koyarken gündeme gelen isimlerden biri de Bayern Münih'ten Kingsley Coman.

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Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim - Sayfa 4

MOURINHO'NUN TALEBİ

Sky Sport'tan Florian Plettenberg, Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ana hedeflerinin başında Coman'ın geldiğini belirtti. Plettenberg, Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti.

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