Fenerbahçe'de Mourinho'nun hangi dünya yıldızını istediği ortaya çıktı: İşte o isim
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken Portekizli teknik adamın istediği dünya yıldızı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertliler, bir an önce önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.
Sarı-Lacivertliler, çıtayı yükseğe koyarken gündeme gelen isimlerden biri de Bayern Münih'ten Kingsley Coman.
MOURINHO'NUN TALEBİ
Sky Sport'tan Florian Plettenberg, Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ana hedeflerinin başında Coman'ın geldiğini belirtti. Plettenberg, Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti.