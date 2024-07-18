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  4. FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. oldu. Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korurken, EURO 2024 şampiyonu İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi - Sayfa 1

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

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FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi - Sayfa 2

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

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FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi - Sayfa 3

2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

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FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milliler 16 basamak yükseldi - Sayfa 4

Sıra - Takım - Puan - Değişim

1 - Arjantin (1901,48) -

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