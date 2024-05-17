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  4. Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta?

Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya’ya, ikinci maçını 16 Mayıs perşembe günü Hollanda’ya karşı oynadı. Peki, İtalya–Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? İtalya–Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…

Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 1

İtalya – Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

 A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncü maçını İtalya’ya karşı oynayacak.

Türkiye - İtalya karşılaşması 18 Mayıs cumartesi günü saat 2.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 2

Filenin Sultanları 15 Mayıs çarşamba günü Japonya karşısında 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, 16 Mayıs perşembe günü Hollanda mücadelesini ise 3-1 kazanmayı başardı.

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Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 3

Milletler ligi ilk haftanın kadrosu

Pasörler

Cansu Özbay

 Elif Şahin

Pasör Çaprazları

 Melissa Vargas

Smaçörler

 Hande Baladın

Ebrar Karakurt

İlkin Aydın

Derya Cebecioğlu

Tuğba İvegin

Orta Oyuncular

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Beyza Arıcı

Liberolar

Simge Aköz

Gizem Örge

Ayça Aykaç Altıntaş

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Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 4

2024 Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı

 15 Mayıs çarşamba

20.00 / Japonya - Türkiye

16 Mayıs perşembe

20.00 / Hollanda - Türkiye

18 Mayıs cumartesi

20.00 / İtalya - Türkiye

19 Mayıs pazar

20.00 / Fransa - Türkiye

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