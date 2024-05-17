Filenin Sultanları Milletler liginde üçüncü maçına ne zaman çıkıyor? İtalya–Türkiye maçı saat kaçta?
Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya’ya, ikinci maçını 16 Mayıs perşembe günü Hollanda’ya karşı oynadı. Peki, İtalya–Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? İtalya–Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…
İtalya – Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncü maçını İtalya’ya karşı oynayacak.
Türkiye - İtalya karşılaşması 18 Mayıs cumartesi günü saat 2.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları 15 Mayıs çarşamba günü Japonya karşısında 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, 16 Mayıs perşembe günü Hollanda mücadelesini ise 3-1 kazanmayı başardı.
Milletler ligi ilk haftanın kadrosu
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
Orta Oyuncular
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Beyza Arıcı
Liberolar
Simge Aköz
Gizem Örge
Ayça Aykaç Altıntaş
2024 Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı
15 Mayıs çarşamba
20.00 / Japonya - Türkiye
16 Mayıs perşembe
20.00 / Hollanda - Türkiye
18 Mayıs cumartesi
20.00 / İtalya - Türkiye
19 Mayıs pazar
20.00 / Fransa - Türkiye