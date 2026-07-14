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Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle

Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mbappe'li Fransa, de la Fuente'li İspanya'ya karşı final bileti arıyor. Dev mücadele için geri sayım başladı.

Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle - Sayfa 1

Dünyanın kilitlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale adını yazdıracak ilk takım belli oluyor. İki futbol devi, Fransa ve İspanya, yarı finalde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. 

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Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle - Sayfa 2

Final bileti için verilecek bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek nitelikte. 

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Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle - Sayfa 3

Peki Fransa - İspanya saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir?

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Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle - Sayfa 4

FRANSA İSPANYA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI DETAYLARI

Heyecanla beklenen Fransa - İspanya Dünya Kupası yarı final mücadelesi, 14 Temmuz Salı günü oynanacak. Maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de çalacak.

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