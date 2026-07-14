Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta: Yarı final canlı izle
Fransa İspanya Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mbappe'li Fransa, de la Fuente'li İspanya'ya karşı final bileti arıyor. Dev mücadele için geri sayım başladı.
Dünyanın kilitlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale adını yazdıracak ilk takım belli oluyor. İki futbol devi, Fransa ve İspanya, yarı finalde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.
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Final bileti için verilecek bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek nitelikte.
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