Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü.
24 yıl sonra kapısını açtığı Dünya Kupası organizasyonundan elenen milliler çok tartışılırken futbolsevereler milli takımda görmek istediği 9 ismi sosyal medyada paylaşarak trend olmasını sağladı.
Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra büyük umutlarla katılan ancak turnuvaya erken veda eden milli takım, futbol kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Yaşanan bu büyük hayal kırıklığının ardından taraftarlar, takımın geleceğini ve teknik kadronun tercihlerini sosyal medyada masaya yatırdı.
Kısa sürede ikiye bölünen futbolseverler, milli formayı giymeyi hak ettiğini düşündükleri 9 futbolcunun ismini ön plana çıkardı.