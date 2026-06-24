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  4. Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü.

Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü.

24 yıl sonra kapısını açtığı Dünya Kupası organizasyonundan elenen milliler çok tartışılırken futbolsevereler milli takımda görmek istediği 9 ismi sosyal medyada paylaşarak trend olmasını sağladı.

Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü. - Sayfa 1

Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra büyük umutlarla katılan ancak turnuvaya erken veda eden milli takım, futbol kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

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Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü. - Sayfa 2

Yaşanan bu büyük hayal kırıklığının ardından taraftarlar, takımın geleceğini ve teknik kadronun tercihlerini sosyal medyada masaya yatırdı.

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Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü. - Sayfa 3

Kısa sürede ikiye bölünen futbolseverler, milli formayı giymeyi hak ettiğini düşündükleri 9 futbolcunun ismini ön plana çıkardı.

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Futbolseverlerin milli takımda görmek istedikleri 9 isim. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye böldü. - Sayfa 4

Sosyal platformlarda adeta bir kampanya başlatan taraftarlar, bu isimlerin milli takıma kazandırılması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaparak konuyu trend listelerine taşıdı ve radikal bir değişim talebini yüksek sesle dile getirdi.

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