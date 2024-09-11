Galatasaray 2 oyuncu için harekete geçti ; Fransa ve İngiltere’den geliyor
Zalewski’yi renklerine bağlayan Galatasaray Fransa ve İngiltere’de forma giyen 2 oyuncu için harekete geçti.
Transfer dönemi için son günler yaklaşırken Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray hamlelerini peş peşe atıyor. Napoli’de forma giyen dünyaca ünlü golcü Osimhen’i kadrosuna katan Galatasaray şimdi de gözünü Fransa ve İngiltere’de forma giyen 2 isme çevirdi.
Yeni sezon tam hız kazanmadan transferlerle rakiplerini ürküten sarı-kırmızılı ekip Derrick Köhn sonrasında boş kalan sol bek için Nicola Zalewski’yi kadrosuna kattı.
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Şimdi ise Jose Mourinho’nun eski öğrencisiyle ilgilenen Galatasaray’ın sabah.com.tr’deki habere göre Lyon’da forma giyen Cherki ile Chelsea’da forma terleten Chukwuemeka’ya gitti.
CHERKİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Bu gelişmelerin ardından Cherki'nin hala takımdan ayrılabileceği ve Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Cherki ile ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi.