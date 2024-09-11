Galatasaray 2 oyuncu için harekete geçti ; Fransa ve İngiltere’den geliyor

CHERKİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Bu gelişmelerin ardından Cherki'nin hala takımdan ayrılabileceği ve Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Cherki ile ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi.