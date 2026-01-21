Osimhen geri dönüyor: Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in en favori takımlarından Galatasaray, son haftalarda kaybettiği puanlarla eleştirilerin odağında. Bir yandan UCL’de de mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu gece Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zor bir karşılaşma olması beklenirken, maç öncesi öne çıkan detayları sizler için derledik. Peki Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda ve ne zaman?