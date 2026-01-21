Osimhen geri dönüyor: Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dönemde inişli çıkışlı performans sergileyen, puan kayıplarıyla taraftarını hüsrana uğratan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha sahaya çıkıyor. Rakip Atletico Madrid ve zorlu bir gece bekleniyor. Peki Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Victor Osimhen geri dönüyor, muhtemel 11’ler ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in en favori takımlarından Galatasaray, son haftalarda kaybettiği puanlarla eleştirilerin odağında. Bir yandan UCL’de de mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu gece Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zor bir karşılaşma olması beklenirken, maç öncesi öne çıkan detayları sizler için derledik. Peki Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda ve ne zaman?
GALATASARAY- ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği mücadelenin tüm detayları netleşti:
-Maç Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)
-Başlama Saati: 20.45
-Yayıncı Kanal: TRT 1 (Şifresiz)
OSIMHEN HASRETİ BİTİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konu başlığı Victor Osimhen’in durumu... Nijeryalı golcüden müjdeli haber geldi. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Nijerya’nın turnuvayı üçüncü bitirmesinin ardından İstanbul’a dönen Osimhen, tam 39 gün sonra parçalı formayı sırtına geçiriyor. Son olarak 13 Aralık'ta sahaya çıkan golcü oyuncu, Atletico Madrid karşısında Galatasaray’ın en büyük kozu olacak.