Galatasaray - Atletico maçı sonrası ülke puanları değişti: İşte güncel sıralama



ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray’ın güçlü rakibinden aldığı 1 puan, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı hanesine de kritik bir katkı sağladı. Özellikle 10. sıradaki Çekya ile olan farkı korumak ve Belçika’ya bir adım daha yaklaşmak adına bu puanın önemi büyük.