  4. Galatasaray - Atletico maçı sonrası ülke puanları değişti: İşte güncel sıralama

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Heyecanın doruklarda olduğu karşılaşma 1-1 sona erdi. Bunun akabinde ülke puanı sıralamaları da güncellendi. İşte güncel ülke puanı sıralaması.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid’i ağırladı. Maç aslında sarı-kırmızılılar için kabus gibi başladı; henüz 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle geriye düşen Aslan, RAMS Park’ı dolduran binlerce taraftarının desteğiyle kısa sürede toparlandı.

Dakikalar 20’yi gösterdiğinde Atletico Madrid’in tecrübeli ismi Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi. Maçın geri kalanında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmayınca mücadele bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk beraberliğini alarak puanını 10'a çıkardı.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray’ın güçlü rakibinden aldığı 1 puan, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı hanesine de kritik bir katkı sağladı. Özellikle 10. sıradaki Çekya ile olan farkı korumak ve Belçika’ya bir adım daha yaklaşmak adına bu puanın önemi büyük.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan maçların ardından oluşan güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

