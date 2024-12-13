Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 beraere kalırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.
Maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
İşte 13 Aralık tarihli güncel UEFA ülke puanı durumu...
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