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  4. Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada... - Sayfa 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 beraere kalırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.

Maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

İşte 13 Aralık tarihli güncel UEFA ülke puanı durumu...

1 | 11
Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada... - Sayfa 2

1-İNGİLTERE 98.249  PUAN

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Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada... - Sayfa 3

2-İTALYA 86.106  PUAN

3 | 11
Galatasaray berabere kaldı, Başakşehir kazandı! UEFA güncellendi: Türkiye bakın kaçıncı sırada... - Sayfa 4

3-İSPANYA 81.168 PUAN

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