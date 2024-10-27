Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama...
Özel bir araştırma şirketi ise Türkiye'nin taraftar dağılımını gözler önüne serdi. Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte illere göre en çok taraftarı olan takımlar…
Adana – Galatasaray
Adıyaman – Galatasaray
Ağrı – Galatasaray
Ankara – Galatasaray
Antalya – Galatasaray
Artvin – Galatasaray
Aydın – Galatasaray
1 | 18
Balıkesir – Galatasaray
Bartın – Galatasaray
Batman – Galatasaray
Bilecik – Galatasaray
Bayburt – Galatasaray
Bingöl – Galatasaray
Bolu – Galatasaray
Bursa – Galatasaray
2 | 18
Çanakkale – Galatasaray
Çankırı – Galatasaray
Diyarbakır – Galatasaray
Düzce – Galatasaray
Edirne- Galatasaray
Elazığ – Galatasaray
Erzincan – Galatasaray
3 | 18