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  4. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama...

Özel bir araştırma şirketi ise Türkiye'nin taraftar dağılımını gözler önüne serdi. Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte illere göre en çok taraftarı olan takımlar…

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama... - Sayfa 1

Adana – Galatasaray

Adıyaman – Galatasaray

Ağrı – Galatasaray

Ankara – Galatasaray

Antalya – Galatasaray

Artvin – Galatasaray

Aydın – Galatasaray

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama... - Sayfa 2

Balıkesir – Galatasaray

Bartın – Galatasaray

Batman – Galatasaray

Bilecik – Galatasaray

Bayburt – Galatasaray

Bingöl – Galatasaray

Bolu – Galatasaray

Bursa – Galatasaray

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama... - Sayfa 3

Çanakkale – Galatasaray

Çankırı – Galatasaray

Diyarbakır – Galatasaray

Düzce – Galatasaray

Edirne- Galatasaray

Elazığ – Galatasaray

Erzincan – Galatasaray

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte il il sıralama... - Sayfa 4

Gaziantep – Galatasaray

Giresun - Galatasaray

Hakkâri – Galatasaray

Iğdır-Galatasaray

Isparta-Galatasaray

İstanbul-Galatasaray

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