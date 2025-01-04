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Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler

1 haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Lider Galatasaray, evinde Göztepe’yi konuk edecek. İşte Galatasaray-Göztepe maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler.

Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler - Sayfa 1

Uzun süredir ligde yenilmezlik serisini koruyan Galatasaray, zorlu yarışta zirveyi bırakmıyor. Anadolu takımları bu süreçte dört büyüklere zorluklar çıkarırken, heyecan da artıyor.

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Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler - Sayfa 2

Ligin inişli çıkışlı takımlarından Göztepe, Süper Lig lideri Galatasaray’a konuk olacak. Maçın saati, yayınlanacağı kanal, muhtemel 11’ler ve merak edilenleri sizler için derledik.

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Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler - Sayfa 3

GALATASARAY-GÖZTEPE SAAT KAÇTA  VE HANGİ KANALDA

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 18. hafta maçında Galatasaray, 4 Ocak (bugün) saat 19:00’da Göztepe ile karşı karşıya gelecek.  Bu heyecan Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler - Sayfa 4

HAKEMLER

Maçı hakem Alper Akarsu yönetirken, yardımcılar arasında Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral olacak. Dördüncü hakemlik görevini Mehmet Ali Özer üstlenecek.

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