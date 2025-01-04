Galatasaray-Göztepe: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler
1 haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Lider Galatasaray, evinde Göztepe’yi konuk edecek. İşte Galatasaray-Göztepe maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’ler.
Uzun süredir ligde yenilmezlik serisini koruyan Galatasaray, zorlu yarışta zirveyi bırakmıyor. Anadolu takımları bu süreçte dört büyüklere zorluklar çıkarırken, heyecan da artıyor.
Ligin inişli çıkışlı takımlarından Göztepe, Süper Lig lideri Galatasaray’a konuk olacak. Maçın saati, yayınlanacağı kanal, muhtemel 11’ler ve merak edilenleri sizler için derledik.
GALATASARAY-GÖZTEPE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA
Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 18. hafta maçında Galatasaray, 4 Ocak (bugün) saat 19:00’da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.