Galatasaray - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta ne ve zaman?

Şampiyonlar Ligi’nin en heyecanlı maçlarından biri için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, evinde RAMS Park’ta İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak konusu. Tüm detayları ve muhtemel 11’leriyle derledik.

Trendyol Süper Lig’de iddiasını sürdüren Galatasaray, inişli çıkışlı olduğu Şampiyonlar Ligi’nde de hedefleri doğrultusunda ilerliyor. 

Rakipler her geçen maçta daha da zorlaşırken, bu kez İtalyan devi Juventus konuk oluyor. 

Galatasaray - Juventus maçının hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak edilen konular arasında. İşte tüm detaylar…

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın da oynadığı Juventus, lig aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 13. sırada yer aldı. 

