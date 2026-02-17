Galatasaray - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta ne ve zaman?
Şampiyonlar Ligi’nin en heyecanlı maçlarından biri için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, evinde RAMS Park’ta İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak konusu. Tüm detayları ve muhtemel 11’leriyle derledik.
Trendyol Süper Lig’de iddiasını sürdüren Galatasaray, inişli çıkışlı olduğu Şampiyonlar Ligi’nde de hedefleri doğrultusunda ilerliyor.
Galatasaray - Juventus maçının hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağı merak edilen konular arasında. İşte tüm detaylar…
