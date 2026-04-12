Galatasaray - Kocaelispor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)
Galatasaray Kocaelispor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Galatasaray Kocaeli maçı nasıl canlı izlenir? Şampiyonluk için puan kaybetmek istemeyen Aslan, zorlu rakibi Kocaeli ile kıyasıya rekabete girecek. İşte tüm detaylar..
Süper Lig’in artık sonuna doğru yaklaşırken lig biraz daha kızıştı. Fenerbahçe - Trabzonspor ve Galatasaray üçlüsünün zirve yarışında bu üç büyük takım da puan kaybı yaşamak istemiyor. Fenerbahçe’nin dünkü galibiyetinin ardından gözler bu kez de Galatasaray Kocaelispor maçına çevrildi. Peki bu maç ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasasray - Kocaelispor muhtemel 11’leri ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlardan biri İstanbul’da oynanacak. Lider Galatasaray ile Kocaelispor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler “Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta”, “Galatasaray - Kocaelispor hangi kanalda”, “Galatasaray maçı şifreli mi” ve “Galatasaray Kocaelispor maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.
Bu karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise sezonun ilk maçında Kocaelispor’un Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmiş olması. Bu sonuç, 12 Nisan 2026 Pazar akşamı oynanacak mücadeleye adeta rövanş havası kazandırmış durumda. Zirvedeki Galatasaray puan farkını korumak isterken, Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında bir kez daha sürpriz peşinde olacak.