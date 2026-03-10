Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u İstanbul'da konuk ederek Avrupa'da yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyor.
DEV KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta ve tüm Türkiye yarın akşam kilitlenecek. Galatasaray ile Liverpool arasındaki bu kritik mücadele, bu akşam (10 Mart 2026 Salı) oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile tam 20.45’te çalacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını bu tarihi gecede desteklemek için şimdiden hazır bekliyor.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Dünya devini ağırlayacak olan adres, Galatasaray'ın kalesi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olacak. İstanbul'un sarı-kırmızı atmosferiyle ünlü bu stadyumunda tüm biletlerin tükendiği ve kapalı gişe bir atmosferin yaşanacağı bildirildi. İngiliz ekibi Liverpool, İstanbul’un büyülü ve baskılı tribünleri önünde avantajlı bir skor arayacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yayıncı kuruluş da netlik kazandı. Bu dev eşleşme, futbolseverler için müjdeli bir haberle tamamen şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
KARŞILAŞMAYI KİM YÖNETECEK?
UEFA, bu zorlu mücadeleyi yönetmesi için deneyimli bir ismi görevlendirdi. Maçın orta hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano olarak açıklandı. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olurken, VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadra Fernandez oturacak.