Galatasaray, Liverpool'u yıktı, İngiliz basını çalkalandı! 'Hezimetten şans eseri kurtuldular'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u Mario Lemina'ın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı. İngiliz basını mücadeleyi değerlendirirken maçtaki atmosferi ön plana taşıdı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Galatasaray, lig aşamasında da karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın golünü Mario Lemina atarken Galatasaray, rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı.
Athletic
Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, mücadeleyi değerlendirirken stadyumdaki atmosfere dikkat çekti.
Athletic'te yer alan haberde maça ilişkin, “Arne Slot'un 100. maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100. maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak.” ifadeleri yer aldı.
BBC
BBC'deki haberde ise maçın ardından, “Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı.” ifadeleri yer aldı.
Times
Times gazetesi, maçın ardından stadyumdaki atmosfere dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı, “Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu.”